Le musée du diamant anversois rouvre ses portes après un an de fermeture

La nouvelle présentation des collections, intitulée "Diva, a Brilliant Story" se décline sur sept salles. Les curieux y découvriront les dernières techniques en matière de production de bijoux telles que l'urban mining (récupération de matériaux précieux dans les électros usagés), l'upcycling et les laboratoires de diamants. L'écologie et l'éthique entourant, notamment, l'extraction des diamants seront abordés. Des explications d'experts, commerçants et designers font également partie intégrante de la nouvelle exposition. Du 26 août au 8 octobre, les amateurs pourront en outre découvrir les résultats de la Triennale de l'Argenterie, le plus important concours international d'orfèvrerie. Les joaillières Triin Kuuk, originaire d'Estonie, et Andreea Raluca Cojocaru, venue de Roumanie, seront présentes en résidence dès le début du mois d'avril. Elles présenteront leurs créations aux visiteurs. Le musée devait rouvrir ses portes l'année passée mais avait pris la décision de reporter sa réouverture en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie. (Belga)