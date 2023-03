Ligue des Champions dames - Barcelone et le Bayern Munich prennent une option sur les demi-finales

Finalistes de la C1 la saison dernière, les Catalanes n'ont eu besoin que d'un seul but pour faire la différence, venu des pieds de Salma Paralluelo en première période (34e). Dans l'autre rencontre de la journée, le Bayern Munich a fait un premier pas vers les demi-finales après sa victoire 1-0 contre Arsenal. Lea Schüller a inscrit le seul but de la rencontre pour les Bavaroises (39e). Mercredi, Lyon et Janice Cayman reçoivent Chelsea à 18h45 tandis que le Paris Saint-Germain accueille Wolfsburg à 21h00. Les matches retour sont prévus les 29 et 30 mars. La finale est prévue le 3 juin à Eindhoven aux Pays-Bas. (Belga)