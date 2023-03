Lotto Super League - Oud-Heverlee Louvain accroché par La Gantoise, Genk surprend le Club YLA

Nikéé van Dijk avait mis les Louvanistes aux commandes dans la partie mais Amber Maximus a permis aux Gantoises d'arracher le point du partage en seconde période (51e). Au classement, OHL reste en tête avec 28 points, deux de plus qu'Anderlecht qui se rend au Standard mercredi. Genk, vainqueur à Bruges avec des buts de Sien Vandersanden (37e) en Gwen Duijsters (47e), grimpe à la 3e place avec 24 points devant le Club YLA et le Standard qui comptent chacun 22 points. La Gantoise ferme la marche avec 15 points. En Playoffs 2, Charleroi n'a pas manqué son entrée en matière avec une victoire 2-0 contre Alost tandis que Malines et le White Star n'ont pas su se départager (1-1). Au classement, Zulte Waregem est en tête avec 15 points devant le White Star (13), Malines (9), Charleroi (8) et Alost (2). (Belga)