Médecins Sans Frontières et le Comité belge de géographie organisent un "Mapathlon"

Médecins Sans Frontières et la Croix Rouge ont lancé, dans le monde entier, le projet Missing Maps, en collaboration avec la Fondation OpenStreetMap, dès 2014. "Afin de faire face rapidement aux situations de crise et de fournir une aide efficace, les agences humanitaires ont besoin de cartes. Partout dans le monde, le projet recrute des volontaires pour cartographier des régions où les populations sont touchées par des risques naturels, des épidémies ou des conflits et où une aide humanitaire immédiate est nécessaire", expliquent les organisations humanitaires. Pour cette 5e édition, les volontaires sont invités à se réunir au sein de plusieurs universités belges afin de participer à la cartographie collective du district de Masisi, une région isolée du Nord-Kivu en République démocratique du Congo. Sur place, Médecins Sans Frontières apporte un soutien médical à la population qui souffre de violences. Des cartes améliorées aideront l'équipe de MSF dans toute une série d'activités : de la gestion de la sécurité à la gestion des épidémies, en passant par la planification des activités de soins de santé primaires. Les volontaires sont attendus, notamment, à l'ULB, l'UCLouvain, l'ULG, l'UNamur. Un ordinateur avec une connexion internet sera fourni à chaque participant et aucune expérience préalable n'est requise. Les participants sont invités à s'enregistrer via le lien: https://www.eventbrite.be/e/national-mapathon-belux-2023-tickets-558738049547. (Belga)