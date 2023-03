Plan Air Climat Energie: les décisions difficiles reportées au-delà de 2024

"Tout ce qui a été présenté sent le réchauffé et surtout, pas un mot n'est dit sur comment l'exécutif compte s'y prendre pour aider concrètement les ménages", a-t-il estimé. "Comment le gouvernement va-t-il financer ce plan? D'où viendra le budget? Le ministre Henry parle du plan de relance mais ce dernier est déjà affecté à d'autres projets, dont certains sont anecdotiques. Tout reste complètement évasif", a ajouté le député centriste. "On ne veut pas d'une écologie punitive: si on impose des mesures aux gens, il faut leur en donner les moyens. Or, ce que fait le gouvernement Di Rupo, c'est renvoyer à plus tard - et donc pour la prochaine majorité - les décisions difficiles alors que les caisses sont vides", a conclu François Desquesnes. (Belga)