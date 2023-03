Plus de 10.300 robots installés en Belgique qui occupe la 15e place mondiale

"Cette situation est due dans une large mesure à la présence de l'industrie automobile et de ses fournisseurs et sous-traitants en Belgique", explique Ben Van Roose, manager manufacturing chez Agoria. Selon Agoria et PwC, dans une enquête menée auprès de 120 entreprises, 7 entreprises de production sur 10 ont recours à la robotisation ou à des applications apparentées. Agoria note toutefois que 4 PME sur 10 n'ont pas recours à la robotisation ou ne disposent pas de connaissances de base en la matière. La méfiance envers la robotisation semble se réduire puisque 45% des entreprises sondées par Agoria affirment que leurs collaborateurs ont une attitude positive envers ce phénomène et que 75% qualifient les conséquences de la robotisation sur l'emploi comme étant inexistantes ou même positives. (Belga)