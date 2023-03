Qualifications Euro 2024 - Jimmy Floyd Hasselbaink adjoint de Gareth Southgate en Angleterre

(Belga) Jimmy Floyd Hasselbaink a été nommé adjoint du sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate. L'ancien attaquant néerlandais a participé à l'entraînement des Three Lions mardi, dans le cadre de la préparation des matchs en Italie jeudi et face à l'Ukraine trois jours plus tard, pour le compte des qualifications pour l'Euro.