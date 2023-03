Réforme des retraites en France - Quelque 12.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi, dont 5.000 à Paris

Venu apporter son "soutien" aux membres des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur les a appelés à "ne pas répondre aux provocations de l'extrême gauche" qui, selon lui, cherche "à déstabiliser l'État en s'en prenant aux ouvriers de la sécurité". "Ne tombez pas dans cette provocation", a-t-il insisté. Depuis que les manifestations se sont enchaînées contre la réforme des retraites, il y a deux mois, "plus de 300 policiers et gendarmes ont été blessés", a-t-il dit. Il a évoqué le cas de deux blessés graves, l'un, le jour-même à Fos-sur-Mer, qui a eu une fracture de la malléole et l'autre, blessé à la mâchoire. Il n'a pas donné d'indication de lieu et de date concernant ce blessé. À propos des critiques contre des gardes à vue de manifestants qui seraient "arbitraires", selon des avocats, magistrats et des politiques, M. Darmanin a fait valoir que ces gardes à vue sont toujours décidées "sous l'autorité du parquet". Depuis jeudi, date du recours au 49-3 par le gouvernement pour l'adoption de la réforme des retraites, le ministre a affirmé qu'il y avait eu "855 interpellations en France dont 729 à Paris pour 843 gardes à vue" et "toujours sous l'autorité du parquet". "Oui à la liberté de manifester, non au désordre, à la bordélisation", a prévenu Gérald Darmanin, en dénonçant les rassemblements sauvages des derniers jours. (Belga)