Rode Duivels - Wout Faes : "Un nouveau sélectionneur est un avantage pour moi"

"Nous n'en sommes qu'au deuxième jour, mais les choses se passent bien pour l'instant avec le nouvel coach", a-t-il ajouté. "Il est spontané et met l'accent sur le respect. Lors de la réunion d'hier soir, la tactique a été abordée très brièvement. Il a exposé quelques principes sur sa façon de jouer. Il veut jouer haut et de manière agressive. J'ai aimé cela parce que cela me convient. Ce soir, nous aurons une autre discussion. Peut-être que nous en saurons plus sur notre façon de jouer. L'arrivée du nouvel sélectionneur est en tout cas un avantage pour moi". Toby Alderweireld a mis un terme à sa carrière internationale au début du mois. Cela libère une place en défense. "Je me sens prêt à l'occuper", a reconnu Faes. "Je dois me montrer. Je suis heureux d'être devenu un titulaire à Leicester dès mon arrivée. J'ai l'impression de m'améliorer en Angleterre en jouant chaque semaine à un haut niveau et à une très grande intensité". Lors de la Coupe du monde au Qatar à l'automne dernier, Faes n'a pas joué. "C'était frustrant, je l'admets", ajoute-t-il. "J'étais très fier d'être là, mais je suis un joueur compétitif. J'aurais aimé avoir plus d'occasions. Je ne me suis pas souvent retrouvé dans des situations où je ne jouais pas du tout. Mais j'ai continué à bien m'entraîner. C'est aussi très instructif de ce point de vue." (Belga)