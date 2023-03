RTL Belgium va fusionner ses deux entités de radio

Les activités des deux sociétés pourront être ainsi intégrées dans une seule entité dans un souci d'optimisation opérationnelle, de centralisation de gestion, mais également de rationalisation du fonctionnement du groupe RTL, de réalisation d'économies d'échelle et de réduction de coûts de gestion, de reporting et de contrôle, d'intégration juridique, financière et comptable des activités, a appris le quotidien. Contacté par L'Echo, le directeur de la communication de RTL Belgium Philippe Jaumain confirme l'information, mais assure qu'elle n'aura pas d'impact sur l'emploi ni sur les marques sur lesquelles le groupe dit continuer à investir, comme il vient récemment de le faire avec RTL Info. Il a d'ailleurs convoqué les médias pour évoquer le futur de ces marques lundi prochain. (Belga)