Semaine Internationale Coppi et Bartali - Rémi Cavagna s'adjuge la première étape en solitaire

Le Français a accéléré à 36 km de l'arrivée et s'est offert un raid solitaire pour l'emporter avec 32 secondes d'avance sur son coéquipier suisse Mauro Schmid. Le Néerlandais Rick Pluimers (Tudo) prend la 3e place, aussi à 32 secondes. Cavagna, 27 ans, a signé mardi sa 9e victoire en carrière, la première depuis 2021 et ses victoires dans les chronos aux Tours de Romandie et de Pologne et au championnat de France. Mercredi, la 2e étape mènera le peloton de Riccione à Longiano sur 172,5 km. L'épreuve, remportée l'an dernier par l'Irlandais Eddie Dunbar , se terminera samedi par un contre-la-montre de 18,6 km à Capri. (Belga)