Tour de Catalogne - Remco Evenepoel satisfait de sa prestation sur la 2e étape

Le coureur belge se montre toutefois satisfait de sa journée." Le sentiment était bon", a déclaré Evenepoel après la course "Le rythme des Bahrain Victorious dans la première partie de l'ascension, la plus raide, était très élevé, mais je me sentais très bien. Je me suis également bien senti en altitude. Je suis content d'avoir pu placer deux grosses attaques dans les derniers kilomètres. C'est la première fois que je peux le faire en altitude. Ce sont de bons signaux en vue du Giro. Je ne pense pas que le niveau y sera beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui". Evenepoel termine 3e après avoir fini 2e de la 1re étape derrière Roglic, qui le précède de 6 secondes au général. "J'ai peut-être lancé mon sprint trop tôt", explique le Belge. "Je ne pouvais plus accélérer sur la fin. Les trois meilleurs sont arrivés aujourd'hui mais je ne sais pas qui était le meilleur. J'en ai peut-être trop fait dans les derniers kilomètres. J'aurais aimé qu'un autre attaque mais j'ai moi-même dû placer une deuxième accélération. Demain, c'est une autre étape et une autre arrivée au sommet. Je vais de nouveau essayer". (Belga)