Un demi-million d'élèves de Los Angeles sans cours en raison d'une grève

Les chauffeurs de bus, les employés des cantines et les assistants d'éducation employés par l'Unified School District (District scolaire unifié) de Los Angeles, le plus important ensemble d'enseignement public aux États-Unis après celui de New-York, se sont mis en grève pour protester contre des "salaires de misère". De nombreux employés ne gagnent que 25.000 dollars (23.200 euros) par an, selon leur syndicat, alors que Los Angeles est une des villes les plus chères du pays, avec des prix élevés pour les impôts, l'alimentation et les services de base comme l'électricité et l'eau. Les responsables du District ont proposé une augmentation de 23% des salaires, mais les syndicats demandent une hausse de 30%, avec des mesures supplémentaires pour les plus bas salaires. Le maire de Los Angeles, Karen Bass, a annoncé que les services municipaux fournissaient de la nourriture et un abri pour les élèves dans le besoin. De nombreux Américains sont touchés par la hausse des coûts de la vie avec les prix des biens courants et des services en forte hausse ces 12 derniers mois. (Belga)