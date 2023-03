Un lac disparu sur le point de réapparaître en Californie en raison de pluies diluviennes

Le corps d'ingénieurs de l'armée de la région de Sacramento (USACE) a annoncé lundi des opérations visant à transférer de l'eau qui s'accumulent avec les pluies au niveau du barrage de Pine Flat dans la vallée centrale de comté de Fresno vers l'ancien site asséché du lac Tulare. "Le débit des rivières en aval du barrage va continuer à augmenter", a expliqué dans un communiqué le responsable de l'association qui gère la rivière Kings, Steve Haugen. "La rivière Kings est en crue depuis les deux à trois dernières semaines à cause de toutes les tempêtes que nous avons eues", a abondé Randy McFarland, consultant pour l'association de gestion, auprès d'un média local. "Nous n'avons pas eu d'année hydrologique aussi importante depuis 1982 ou 1983. Celle-ci pourrait être la plus importante jamais enregistrée ou observée dans l'histoire moderne", a-t-il ajouté. La Californie, en particulier dans le centre et le sud, connaît mardi jusqu'à 80 mm de précipitations sur la zone côtière et 120 cm de chutes de neige à certains endroits. Des ordres d'évacuation ont d'ailleurs été émis dans le comté de Tulare où se trouve l'ancien lac éponyme. Les services météorologiques américains ont aussi alerté contre le risque d'inondations depuis le sud de la Californie jusqu'à San Francisco. En montagne, où le vent pourrait souffler avec force, ce qui pourrait faire tomber des lignes électriques. L'ouest des Etats-Unis connaît depuis des semaines des records de chute de neige et de précipitations. (Belga)