Une dizaine de personnes tuées dans une vendetta familiale vieille de 50 ans au Pakistan

"Au moins cinq personnes ont ouvert le feu" sur le véhicule transportant le politicien, Atif Munsif Khan, chef d'un conseil de district dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et dix autres personnes, dont des gardes du corps et une escorte policière, a déclaré à l'AFP Omar Tufail, responsable de la police du district. "Le véhicule a pris feu à la suite des tirs et tous les passagers ont été brûlés", a-t-il ajouté, précisant que l'attaque a eu lieu dans la ville de Havelian, à 33 kilomètres au nord d'Islamabad. La famille d'Atif Munsif Khan a déposé une plainte auprès de la police "attribuant l'assassinat à leurs rivaux", a indiqué le policier. La haine familiale qui "remonterait à près de cinq décennies" a déjà coûté la vie au père et au grand-père de l'homme politique. "Des dizaines de personnes" ont déjà été tuées à cause de cette querelle familiale, a spécifié l'informateur. Les règlements de compte intra-familiaux sont courants au Pakistan, mais dans la région montagneuse du nord-ouest, où les communautés respectent les codes d'honneur tribaux traditionnels, elles peuvent être particulièrement longues et violentes. Un haut responsable de la police locale, Sajid Tanoli, a exclu l'implication de groupes militants tels que les talibans pakistanais, qui prospèrent depuis longtemps dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Atif Munsif Khan était membre du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dirigé par l'ex-Premier ministre, Imran Khan. Les deux hommes n'ont aucun lien de parenté. (Belga)