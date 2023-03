ATP Miami - Zizou Bergs hérite de Thanasi Kokkinakis

Ce sera le premier duel entre Bergs, 23 ans, et Kokkinakis, 26 ans. Celui-ci a été repêché des qualifications en tant que lucky loser. Le vainqueur affrontera au deuxième tour le vainqueur du tournoi en 2021, le Polonais Hubert Hurkacz, 9e mondial et exempté de premier tour grâce à son statut de tête de série N.8. Second Belge engagé en Floride chez les messieurs, Alexander Blockx (ATP 943) a été éliminé au premier tour des qualifications. Le vainqueur de l'Open d'Australie juniors avait lui aussi reçu une invitation pour jouer ce tour préliminaire. (Belga)