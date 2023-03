Bruges-La Panne - Jasper Philipsen s'impose à La Panne

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) a pris la 5e place à 21 secondes. Philipsen avait été à l'origine d'une bordure qui a placé vingt hommes en tête à 54 kilomètres de l'arrivée. L'Anversois a de nouveau accéléré dans le dernier tour de circuit, à 15 km de l'arrivée, suivi par Lampaert, Frison et Kooij, piégeant quelques prétendants à la victoire en cas d'arrivée massive comme le Français Arnaud Démare ou les Néerlandais Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen. Le quatuor n'a jamais été repris et s'est disputé la victoire, qui est tombée dans l'escarcelle de Philipsen. Celui-ci, double vainqueur d'étape sur le Tour de France l'an dernier, a décroché au littoral sa 26e victoire en carrière, la 3e cette année après ses deux succès à Tirreno-Adriatico. Vainqueur de la classique flamande l'an dernier, Tim Merlier n'était pas au départ. L'Irlandais Sam Bennett, vainqueur en 2021, a lui abandonné en début de course. Première course de préparation au Tour des Flandres, qui aura lieu le 2 avril, Bruges-La Panne, anciennement les Trois Jours de La Panne, se dispute en une seule journée depuis 2018. Les spécialistes des classiques flamandes se retrouveront vendredi à l'E3 Harelbeke avant Gand-Wevelgem dimanche. (Belga)