Dick Advocaat arrêtera à l'ADO La Haye à la fin de la saison

Advocaat a volé au secours de l'ADO en novembre après le licenciement de Dirk Kuijt alors qu'il semblait avoir mis un terme à sa carrière après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'Irak à la fin de l'année 2021. Ces dernières années, il avait dirigé Feyenoord, le FC Utrecht et le Sparta Rotterdam. Au cours de sa longue carrière, Advocaat a été sélectionneur des Pays-Bas, de la Corée du Sud, de la Belgique et de la Russie et entraîneur au PSV, à l'AZ, aux Glasgow Rangers et au Zenit Saint-Pétersbourg, entre autres. Avec l'ADO, Advocaat occupe la treizième place de la Eerste Divisie et peut toujours atteindre les playoffs pour la promotion. Advocaat a atteint les quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas, où La Haye s'est incliné 3-1 face au PSV. (Belga)