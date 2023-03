Feu vert pour le retour d'un ambassadeur polonais en Israël

La Pologne avait rappelé son ambassadeur en Israël en 2021 après un geste similaire de Jérusalem outré par une loi polonaise limitant les revendications de biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qualifiée par Israël d'"antisémite." La loi polonaise a imposé un délai de prescription de 30 ans pour réclamer ces biens, généralement confisqués par le régime communiste après la guerre. Tout en rejetant les accusations, Varsovie avait expliqué que la loi devait surtout empêcher les fraudes. Lors de la visite d'Eli Cohen, les deux pays ont signé un accord sur la reprise des voyages de jeunesse dans les deux pays, qui ont été arrêtées en 2022. Varsovie reprochait notamment à l'Israël que les visites de jeunes en Pologne concernaient quasi exclusivement des lieux de mémoire et des camps d'extermination, et que les groupes étaient encadrés par des gardes israéliens armés. La partie polonaise soulignait à l'époque que les jeunes israéliens en visite en France et en Allemagne n'étaient pas encadrés par des gardes armés, et que cette pratique pourrait donner l'impression que les jeunes étaient plus en danger en Pologne. Mercredi, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a indiqué que désormais "la sécurité des groupes de jeunes (...) incombera au pays hôte", soulignant que la Pologne était "un pays sûr aussi bien pour les Israéliens, pour les juifs que pour d'autres étrangers." "La partie israélienne a partagé cette opinion", a-t-il ajouté, soulignant que l'accord contribuerait à "réduire les stéréotypes mutuels." (Belga)