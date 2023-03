Hausse de 54% du nombre de personnes tuées au Mali en 2022, selon l'ONU

"En comparaison avec l'année précédente, le nombre de personnes tuées (1.277) en 2022 a enregistré une hausse de 54% (584 personnes tuées) en 2021", indique la Mission de l'Onu au Mali (Minusma) dans sa note trimestrielle sur les violations des droits humains entre octobre et décembre 2022. "D'une manière générale, 2.001 personnes ont été affectées par les actes de violence en 2022 (1.277 tués, 372 enlevés/disparus et 352 blessés)", a-t-elle précisé. Les groupes djihadistes sont les principaux responsables des violences, avec 56% des violations enregistrées, selon la même source. "S'agissant des Forces de défense et de sécurité (FDS), 694 violations des droits de l'homme, soient 35% du nombre total de violations, sont imputables à leurs éléments, quelquefois accompagnés par du personnel militaire étranger", a indiqué la Minusma. D'après l'ONU, le personnel militaire étranger évoqué fait référence aux mercenaires russes du groupe Wagner. Ces chiffres n'incluent pas les violations commises à Moura du 27 au 31 mars 2022, où les forces armées maliennes accompagnées de militaires soupçonnés d'appartenir au groupe Wagner, ont exécuté plusieurs centaines de personnes, selon des experts de l'ONU. Les tensions avec la division des droits de l'homme de la Minusma se sont brutalement accrues à l'arrivée des militaires au pouvoir il y a deux ans. La junte fait ouvertement barrage aux investigations de la Minusma sur les droits humains et les abus dont les forces maliennes sont régulièrement accusées. En février, le chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU a été expulsé par les autorités de Bamako. (Belga)