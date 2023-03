Iles Salomon: Pékin renforce son influence dans le Pacifique Sud avec un contrat portuaire

Le gouvernement des Îles Salomon a annoncé mardi que la China Civil Engineering Construction Corporation avait été choisie pour diriger un projet de 170 millions de dollars américains visant à développer le port international de la capitale Honiara. Les Îles Salomon sont devenues l'épicentre inattendu d'un bras de fer diplomatique entre la Chine et les Etats-Unis, après avoir signé en 2022 un vaste accord de sécurité, aux contours flous, avec Pékin. La Chine et les Îles Salomon ont toutes deux nié que le pacte conduirait à l'établissement d'une base navale chinoise permanente, mais les détails de l'accord n'ont jamais été révélés. Les grands projets d'infrastructure dans l'archipel du Pacifique Sud dépendent de plus en plus des investissements chinois, notamment la construction d'un nouveau stade pour les Jeux du Pacifique cette année à Honiara. L'entreprise chinoise avait déjà remporté un contrat de 7 millions de dollars en 2020 pour la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport international de Munda, dans la province occidentale des Îles Salomon, selon les avis de marché du gouvernement. La société a été créée par le gouvernement chinois dans les années 1970 et a joué un rôle essentiel dans le projet des "Nouvelles routes de la soie", une initiative gigantesque visant à renforcer l'influence de Pékin dans les pays en développement dans le monde entier. Elle détient des contrats pour des projets d'infrastructure dans toute l'Afrique, le Moyen-Orient et le Pacifique, selon le site web de l'entreprise. (Belga)