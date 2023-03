Invasion de l'Ukraine - Stoltenberg demande à Berne d'autoriser la réexportation d'armes

"Naturellement, nous demandons à tous nos partenaires, y compris la Suisse, qu'ils autorisent au moins la réexportation d'armes et de munitions vers l'Ukraine", a déclaré le Norvégien à la télévision alémanique, SRF. Selon lui, "il ne s'agit pas ici de neutralité". Il faut comprendre que les pays neutres ont eux aussi le devoir de défendre la charte des Nations unies, a-t-il ajouté. La Suisse interdit actuellement à d'autres pays de transmettre à des tiers du matériel de guerre acheté en Suisse. Pour sa part, la conseillère fédérale, Viola Amherd, a notamment présenté ses souhaits concrets de renforcer la collaboration entre la Suisse et l'Alliance atlantique. Le Norvégien s'est montré ouvert à un tel renforcement de la collaboration, a souligné la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) après la rencontre. Il en va de même pour les représentants du Conseil de l'Atlantique nord, le principal organe décisionnel de l'Otan. Concrètement, la Suisse souhaite participer davantage aux exercices de l'Otan, développer l'interopérabilité entre l'armée suisse et l'alliance, renforcer sa participation aux centres de compétences certifiés par l'alliance atlantique, ainsi que collaborer plus étroitement dans les domaines cyber, de la résilience et de l'innovation. L'Otan dispose pour cela du programme individuel de partenariat et de coopération (IPCP). Des discussions sont en cours entre Berne et l'Otan à ce sujet. Le renforcement de la coopération souhaité par la Suisse est notamment une conséquence de la guerre en Ukraine. (Belga)