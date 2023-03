Invasion de l'Ukraine - Trois morts dans une attaque de drones russe dans la région de Kiev

Vers 07h00 (06h00 GMT) "trois personnes sont mortes, deux personnes ont été blessées et une personne a été sauvée", a indiqué sur Telegram le service d'État des situations d'urgence (DSNS), ajoutant que "quatre personnes se trouvent probablement sous les décombres". L'administration militaire de la région de Kiev a fait état de son côté sur Telegram de trois morts et sept blessés dans une attaque sur un "site civil", sans donner plus de détails. La frappe a touché un lycée à Rjychtchiv, ville située à environ 80 kilomètres au sud de Kiev, a précisé le DSNS qui a publié des images d'immeubles fortement endommagés. L'attaque a "partiellement détruit" deux étages de deux résidences de lycéens et un bâtiment où ils faisaient leurs études, selon la même source. Parallèlement, la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones de combat de fabrication iranienne Shahed-136/131 dans la nuit de mardi à mercredi, a de son côté indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Au total, 21 drones ont été lancés depuis la région russe de Briansk, située au nord de l'Ukraine. Seize de ces appareils ont été abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne, a précisé l'armée de l'air sur Telegram. (Belga)