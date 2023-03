La crise énergétique influence les habitudes de télétravail

(Belga) La crise énergétique a une incidence sur les habitudes de télétravail, pourtant ancrées depuis peu, constate mercredi une enquête menée par l'entreprise de services RH Acerta et le bureau d'enquête Indiville. Dans la moitié des entreprises belges, les travailleurs et travailleuses se rendent plus souvent au bureau à cause des prix de l'énergie, utilisent moins leur voiture pour réduire les frais de transport ou prennent plus souvent leur douche au travail.