La Flandre pérennise l'hybridation de l'enseignement dans le secondaire

Le décret adopté mercredi fixe toutefois des limites pour ces leçons à distance. Au premier degré de secondaire (1re et 2e année), celles-ci ne pourront représenter que 20% au maximum des cours. Dans le second degré (3e et 4e), ce seuil est porté à 30%, et 40% pour le dernier degré du secondaire (5e et 6e). Les écoles qui pratiqueront cet enseignement à distance devront toutefois offrir des garanties pour s'assurer que les enfants issus de milieux défavorisés disposent bien du matériel nécessaire pour ces cours à distance. Ceux-ci auront en outre toujours la possibilité de demander à suivre leurs cours à l'école. Une première évaluation du nouveau régime est prévue lors de l'année scolaire 2026-2027. Le décret a été approuvé mercredi par la majorité N-VA, CD&V et Open Vld aux commandes en Flandre. Les députés d'opposition Vooruit, Groen et PVDA (PTB) ont voté contre. Aucun député Vlaams Belang n'était présent lors du vote. (Belga)