Le bilan du naufrage d'un petit ferry au Gabon s'alourdit à 28 morts

Les recherches "ont permis la découverte de deux corps de sexe féminin", a déclaré, sur la chaîne de télévision publique Gabon Première, le procureur, André Patrick Roponat. Treize jours après le drame, sur les 161 occupants de l'Esther Miracle officiellement enregistrés à bord lorsqu'il a appareillé pour rallier le port pétrolier de Port-Gentil dans la nuit du 8 au 9 mars, 124 ont été secourus vivants. Ce navire mixte de passagers et de fret de la compagnie privée Royal Cost Marine (RCM) a coulé en plein milieu de la nuit à dix kilomètres de la côte. Vendredi, le magistrat avait annoncé l'interpellation de 33 personnes depuis le drame dans le cadre d'une enquête pénale pour déterminer les causes du naufrage. Parmi les personnes appréhendées, il y avait des fonctionnaires du ministère des Transports, de la Marine marchande et des cadres la RCM. Le navire, dont on ignore la date de construction, avait été inauguré sur cette ligne en novembre après avoir été modifié pour accueillir des passagers. Sa vétusté, ainsi que son inadaptation à transporter des passagers, ont notamment été mises en cause par des médias locaux, des familles et des collectifs de la société civile. Des naufragés ont également témoigné dans divers médias n'avoir pas été guidés par l'équipage lors de l'évacuation, être restés dans l'eau accrochés à des bateaux pneumatiques de secours qui prenaient l'eau ou à leurs bouées de sauvetage, de longues heures avant l'arrivée des premiers secours, notamment une barge d'une compagnie privée, malgré la proximité de Libreville. (Belga)