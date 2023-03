Les grèves de 1886 commémorées à l'occasion de plusieurs événements et d'une manifestation

Parmi les événements organisés par le collectif figurent notamment des marches guidées sur le thème de l'Union verrière, une "société de résistance" composée de travailleurs créée dans les années 1880, ou sur celui des travailleurs révoltés de 1886. "Se souvenir des événements de 1886 est important car aussi tragiques qu'ils furent, ils ont permis en Belgique le premier embryon de législation sociale", a affirmé François D'Agostino, un des responsables du collectif. La manifestation organisée le 27 mars en matinée permettra de faire le lien avec une série de préoccupations, ont indiqué Fabrice Eeklaer et Vincent Pestieau, respectivement secrétaire fédéral de la CSC Charleroi - Sambre et Meuse et secrétaire fédéral FGTB Charleroi - Sud Hainaut. Les deux responsables s'attendent à la participation de délégations syndicales de l'ensemble du pays le 27 mars prochain. (Belga)