Lotto Volley League - Champion playoffs: Roulers et Maaseik toujours bien en tête, premier succès pour Alost

Battu samedi pour la première fois de la saison en championnat lors du Clasico face à Maaseik, Roulers avait à cœur de reprendre sa marche en avant lors de la réception de Gand, troisième de ces playoffs. Message reçu cinq sur cinq par les Roulariens qui n'ont, surtout lors des deux premiers sets, pas laissé le moindre espoir à des Gantois bien plus accrocheurs dans la troisième manche (25/20, 25/17, 25/23). Un succès important qui remet le champion de Belgique sur de bons rails. Maaseik pour sa part continue de surfer sur son excellent état de forme. Seule formation des Champion playoffs encore invaincue dans cette phase, la formation flandrienne a certes connu un faux départ face à Menin ce mercredi, mais a parfaitement réagi avant de donner une leçon de volley-ball à son opposant (17/25, 25/20, 25/14, 25/14). La dernière rencontre de la soirée a permis à Alost de prendre ses premiers points en playoffs en venant à bout de Louvain (15/25, 25/20, 25/18, 25-23). Samedi soir, la cinquième journée -et dernière des matches allers de ces playoffs- proposera un alléchant programme: Gand - Maaseik et Menin - Alost. Dimanche, Louvain accueillera Roulers. (Belga)