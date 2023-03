Mouvement émotionnel au TEC Liège-Verviers: une partie des bus à l'arrêt

Ce mouvement de grève émotionnel a débuté mardi matin, à la suite d'une agression dénoncée par un chauffeur. Les faits se sont déroulés lundi soir, sur la ligne 1 circulant notamment au centre-ville de Liège. Le chauffeur a précisé avoir été confronté à un individu qui ne voulait pas payer son trajet. Contraint de le faire, l'individu s'en serait pris au chauffeur une fois arrivé à destination. Selon les explications du chauffeur, l'homme aurait tapé si fort sur la vitre de protection de sa cabine qu'il a fini par l'arracher. Le chauffeur a déclaré avoir ensuite été frappé. A la suite de ces faits, un mouvement de grève dit émotionnel a perturbé la circulation normale des bus en région liégeoise. De nombreuses lignes ont ainsi été impactées. Mardi soir, on précisait à la Ville de Liège que ce mouvement paralysait "fortement la circulation". Mercredi matin, le TEC Liège-Verviers signalait que la circulation a repris au dépôt de Rocourt tandis qu'aucun bus n'est sorti du dépôt de Robermont, ni de celui d'Oreye. Du côté de la police de Liège, on a démenti les propos tenus par le service communication du TEC Liège-Verviers. "La police de Liège n'a jamais été prévenue, ni informée des faits survenus lundi soir alors qu'une procédure d'intervention urgente existe pour de tels faits", a-t-on assuré. Une assemblée du personnel se déroule en ce moment. Il y sera décidé de la reprise, ou non, du service. (Belga)