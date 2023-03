Reprise d'Edpnet par Proximus: l'Autorité belge de la concurrence ouvre une enquête

"Par un jugement du 21 mars 2023, le Tribunal de l'entreprise de Gand, section Dendermonde, a ordonné en première instance le transfert des activités d'Edpnet à Proximus. Compte tenu d'indices sérieux d'entraves substantielles à la concurrence qui ont été portés à sa connaissance, l'auditeur général de l'ABC a décidé, après avis du directeur des affaires économiques, d'ouvrir une instruction concernant un possible abus de position dominante de Proximus du fait de l'acquisition d'edpnet", fait-elle savoir. Edpnet, client du réseau Proximus jusqu'ici, a connu des soucis financiers en fin d'année dernière. L'entreprise a demandé et obtenu d'être protégée de ses créanciers. Les discussions autour d'un ajustement de ses dettes n'ont cependant pas porté leurs fruits et le tribunal a donc décidé que les actifs sous contrôle pouvaient être vendus. Proximus, l'un des créanciers, était candidat à la reprise et avait introduit une offre contraignante de 20,5 millions d'euros. À ce jour, Edpnet, opérateur indépendant qui exerce ses activités en Belgique et aux Pays-Bas, compte environ 46.000 clients pour l'internet fixe et 13.500 pour le mobile. (Belga)