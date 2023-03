Réunion de crise à l'Union belge sur le nouveau contrat du CEO Bossaert

Le président de l'URBSFA Paul Van den Bulck, qui était administrateur indépendant à l'époque, a pris connaissance de ce contrat il y a un mois et a engagé un cabinet d'avocat pour mener une procédure de vérification. Selon le rapport, le nouveau contrat serait "une violation du code de déontologie" et "contraire à la loi et au règlement intérieur". Un rapport contesté par le service juridique de l'Union belge, sur base des conclusions d'un autre cabinet d'avocats. Un conseil d'administration extraordinaire a été convoqué afin de tirer l'affaire au clair et voir si Bossaert garde la confiance suffisance pour poursuivre son mandat. L'Union belge n'a pu confirmer officiellement l'information à Belga. (Belga)