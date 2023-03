Venezuela: 19 fonctionnaires arrêtés dans le cadre d'une politique anti-corruption

"Jusqu'à présent, 19 personnes ont été arrêtées et je suis sûr que d'autres le seront", a déclaré M. Rodriguez alors que l'Assemblée a voté son soutien à la Police nationale anticorruption (PNCC) dans sa "croisade" qui touche notamment l'énorme compagnie pétrolière publique Petroleos de Venezuela (PDVSA). L'Assemblée a aussi voté à l'unanimité la levée de l'immunité parlementaire du député Hugbel Roa, arrêté dimanche et accusé de corruption. Celui-ci est un proche de l'ex-ministre du pétrole, Tareck El Aissami, qui a démissionné lundi dans le cadre de l'opération. Visé par des sanctions des Etats-Unis, El Aissami était l'un des dirigeants les plus puissants du pays et était considéré comme un homme clé dans le secteur pétrolier. Cet ancien ministre de l'Enseignement universitaire, des Sciences et de la Technologie, est l'un des créateurs de la crypto-monnaie vénézuélienne Petro, adossée aux vastes réserves de brut du pays. Il comptait parmi ses "hommes de paille" l'homme d'affaires Alejandro Arroyo, "propriétaire d'un manoir dans le Country Club (lotissement huppé de Caracas), d'une énorme flotte de camionnettes et d'équipes de football", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. "Le plus grave, c'est qu'il dirigeait un réseau de prostitution au service qui recrutait des jeunes filles pour servir d'escorte", a ajouté cette source. "Nous avons levé l'immunité parlementaire de certains députés, certains ont démissionné parce qu'ils sont impliqués dans des délits graves comme le trafic de drogue", a déclaré Diosdado Cabello, premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), et considéré comme le numéro deux du pouvoir vénézuélien derrière le président Nicolas Maduro. (Belga)