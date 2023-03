Verdlinden et Fedactio invitent la communauté lgbtqia+ à fêter l'iftar à Anvers

La communauté lgbtqia+ a accueilli "chaleureusement" cette invitation, a assuré la ministre CD&V dans un communiqué. La salle De Roma à Borgerhout a annoncé mercredi matin l'annulation de l'événement Queer Iftar prévu le 31 mars, en invoquant "des raisons de sécurité", alors que le ramadan débute jeudi en Belgique. L'objectif était de créer un espace sûr pour les musulmans de la communauté lgbtqia+ afin de célébrer l'iftar. La communauté lgbtqia+ a déjà participé à un iftar organisé par Fedactio en 2019. "Nous avons eu de bonnes expériences en 2019, ce fut un rassemblement très agréable et agréable. De nombreuses communautés religieuses différentes nous rejoignent à notre iftar. Nous ajouterons volontiers quelques tables pour que tout le monde se sente le bienvenu", a déclaré Ibrahim Anaz, de Fedactio Antvers. "Le premier jour du Ramadan, nous aimerions rassembler le plus de personnes possible, quelles que soient les croyances religieuses et l'orientation sexuelle. J'ai hâte de célébrer l'iftar avec beaucoup de gens demain", a pour sa part affirmé Mme Verlinden. Cette soirée se déroulera à l'hôtel Hilton d'Anvers. Fedactio se chargera en outre des inscriptions et de l'organisation pratique. (Belga)