Accident mortel sur la E40 à Jabbeke : un homme percute un poteau avec son véhicule

L'accident a eu lieu jeudi matin, peu après 5h00, sur l'autoroute en direction de la côte. L'automobiliste a continué tout droit à hauteur de l'échangeur de Jabbeke et s'y est encastré dans un poteau. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux et ont tenté de réanimer le trentenaire, en vain. L'homme est décédé sur place. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans cet accident, la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale n'a d'ailleurs envoyé aucun expert en circulation sur place. Les enquêteurs doivent encore déterminer la cause exacte de la collision. La victime pourrait avoir eu un malaise ou s'être endormie au volant, selon la police. (Belga)