Appel à témoins après le décès d'une quinquagénaire à Morlanwelz en 2020

Cette femme, âgée de 50 ans, avait quitté son domicile situé à la rue Avertiaux à Morlanwelz le 25 septembre de cette année-là, entre 11h30 et 13h30. Son corps avait été retrouvé dans un garage à proximité de son domicile quatre jours plus tard. Le décès n'a toujours pas été résolu. Les enquêteurs demandent aux personnes qui auraient des informations sur cette disparition de prendre contact avec les services de police via l'adresse email avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800/30.300. (Belga)