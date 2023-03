Appel Liège - Un homme qui avait tenté d'étrangler sa compagne condamné à 30 mois de prison

Les faits s'étaient déroulés le 28 juin 2020 à la fin de la période de confinement. Le couple n'avait pas supporté une trop grande proximité pendant la période de confinement et était animé de disputes fréquentes sous l'influence d'alcool. Le prévenu n'avait pas supporté que sa compagne tente de lui imposer de retravailler. Emporté dans une crise d'hystérie, il avait détruit le mobilier et menacé sa compagne de mort. Le prévenu avait alors imposé trois prises d'étranglement à la victime et lui avait porté des coups. Il avait brisé le téléphone afin d'empêcher sa compagne d'appeler les secours. Le parquet avait souligné la répétition acharnée des gestes de strangulation, qui n'avaient pas causé la mort, et les menaces de mort répétées. Le prévenu avait affirmé qu'il n'avait pas d'intention de tuer et affirmait souffrir d'hypersensibilité et d'une dépendance affective importante. La cour l'a condamné à une peine de 30 mois de prison avec sursis probatoire. (Belga)