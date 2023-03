Biden s'envole pour sa première visite officielle au Canada

Peu après son arrivée à Ottawa, le président américain doit être reçu par le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour une soirée privée, en compagnie de leurs épouses Jill Biden et Sophie Grégoire. Vendredi, les deux dirigeants auront une réunion de travail, avant que Joe Biden ne s'adresse au Parlement canadien. Le président américain donnera ensuite une conférence de presse commune avec M. Trudeau, avant un dîner de gala. C'est la première visite officielle d'un président américain au Canada depuis 2009, et elle doit marquer l'amitié retrouvée après la présidence de Donald Trump, qui entretenait une relation difficile avec Justin Trudeau. Cette fois, le ton sera tout autre, mais le Canada et les Etats-Unis n'en ont pas moins leurs sujets de tension. Parmi eux, l'immigration: Ottawa voudrait que son voisin l'aide à tarir le flux des arrivées irrégulières de migrants à sa frontière terrestre. Le Canada voudra aussi défendre ses intérêts commerciaux, alors que la politique focalisée sur le "Made in America" de Joe Biden suscite des inquiétudes. Washington de son côté, tout en louant le soutien du Canada à l'Ukraine, voudra sans doute évoquer la question des dépenses militaires. Ottawa est loin de consacrer 2% de son produit intérieur brut à ses dépenses militaires, le seuil fixé pour les pays membres de l'Otan. Et Joe Biden pourrait profiter du déplacement pour répéter à quel point Washington serait favorable à un rôle moteur du Canada dans l'envoi d'une force internationale en Haïti, en proie à une crise sécuritaire, sanitaire et économique extrême. (Belga)