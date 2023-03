Bruxelles lance un guichet des occupations temporaires de bâtiments avant reconversion

Selon celui-ci, les occupations temporaires avant une reconversion définitive sont de plus en plus fréquentes. En créant un guichet, à l'initiative du ministre-président bruxellois et de la secrétaire d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), la Région bruxelloise montre l'intérêt qu'elle leur porte comme levier d'innovations et de développements urbains. C'est une manière pour des porteurs de projets de tous horizons de tester leurs activités et pour les propriétaires de site de lutter contre la vacance immobilière et le squat de bâtiments vides. C'est également un levier d'activation pour la revitalisation de quartiers entiers. Le gouvernement bruxellois avait décidé en juillet 2021 de mettre en place ce point de contact pour accompagner tous les acteurs. Concrètement, une plateforme web est mise à disposition comme interface des utilisateurs. On y trouve les dernières actualités, une feuille de route pour lancer un projet, 186 questions et réponses pratiques, une bibliothèque pour répondre à des questions juridiques, financières, administratives... Grâce à ses connaissances des besoins bruxellois en matière d'immobilier et de foncier et à son expertise en matière de développement de grands projets immobiliers publics, citydev.brussels agit comme facilitateur d'occupations temporaires depuis de nombreuses années déjà. Son équipe, en charge du volet opérationnel, a été renforcée au cours des deux dernières années. perspective.brussels est pour sa part chargée du volet prospectif et stratégique. Avec son expertise multidisciplinaire en matière de développement territorial, son équipe anime les échanges régionaux et un réseau d'acteurs de l'occupation temporaire. Elle est aussi chargée de monitorer le développement des occupations temporaires et de développer les connaissances sur la thématique. (Belga)