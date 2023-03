Euro U21 2023 - Les jeunes Belges se retrouvent après plusieurs mois lors d'un stage en Espagne

"Nous voulons aller le plus loin possible et espérer atteindre les demi-finales pour essayer de décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques", a indiqué le joueur de l'Antwerp. "Et si on arrive en finale, la gagner car ce serait un bonheur pour le pays. Mais tout commence avec une bonne préparation ici en stage en Espagne. A l'Euro, nous devrons jouer comme en qualifications, en n'ayant peur de personne." Pour Ameen Al-Dakhil, ce stage est important pour retrouver les automatismes alors que les Diablotins ne s'étaient plus retrouvés depuis septembre. "Cela fait longtemps que nous n'avons plus joué ensemble, nous essayons de prendre l'habitude de jouer les uns avec les autres." "Tout le monde a progressé dans son club", s'est réjoui le défenseur de Burnley. "Le plus important, c'est que tout le monde soit meilleur tous les jours." Auteur de 5 buts depuis janvier, Kyan Vaesen a intégré la sélection pour ce stage. "J'ai reçu plus de possibilités de jouer depuis janvier et je me suis montré", a-t-il résumé. "Les entraînements se sont parfaitement déroulés. J'espère recevoir du temps de jeu. J'offre d'autres possibilités en attaque." Un point de vue partagé par le sélectionneur Jacky Mathijssen: "Il présente un profil que nous n'avons pas, il représente une belle alternative et une option supplémentaire", alors que Loïs Openda est chez les Diables Rouges. (Belga)