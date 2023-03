Eurocoupe FIBA - Lyon et Julie Allemand en finale, Venise et Antonio Delaere éliminées

Julie Allemand a marqué 6 points, capté 1 rebond et donné 3 assists en 23 minutes jouées dans les rangs lyonnais. En face, Hind Ben Abdelkader a joué 18 minutes (2 points, 2 rebonds et 2 assists) pour le compte du club nordiste entraîné par Rachid Meziane, le sélectionneur des Belgian Cats. Lyon avait déjà gagné le match aller 84-80. En finale, Lyon affrontera le club turc de Galatasaray, qui a éliminé Venise et Antonia Delaere. Les Italiennes se sont imposées 69-90 au match retour, avec 13 points, 4 rebonds et 2 assists d'Antonia Delaere, mais la lourde défaite (74-49) du match aller en Turquie a pesé dans la balance. La finale se jouera en aller-retour les 5 et 12 avril. (Belga)