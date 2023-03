Invasion de l'Ukraine - La Hongrie considère le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine "non contraignant"

La Hongrie est signataire depuis 1999 du Statut de Rome, qui a jeté les bases de la création de la CPI. Elle a ratifié le traité deux ans plus tard. Mais le chef de cabinet de M. Orban, Gergely Gulyas, a souligné que la partie des statuts qui rend un mandat d'arrêt international contraignant n'a jamais été officialisée en Hongrie. Elle entrerait en conflit avec la Constitution hongroise. Viktor Orban est fortement critiqué par ses alliés de l'Union européenne et de l'Otan en raison de ses liens proches avec la Russie, qu'il a maintenus malgré l'invasion russe de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois s'est ainsi exprimé contre les sanctions européennes à l'encontre de Moscou, s'oppose à la livraison d'armes à l'Ukraine et a conclu un contrat gazier à long terme avec la Russie. La CPI a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre commis en Ukraine. Selon la Cour, basée à La Haye, le président russe est responsable de la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. (Belga)