Invasion de l'Ukraine - Zelensky dans la région de Kherson, partiellement occupée par la Russie

Il est notamment allé, selon des images de la présidence, à Possad-Pokrovské, une localité qui a subi d'importantes destructions et a été aux mains de l'armée russe jusqu'à son retrait à l'automne 2022. M. Zelensky a également visité une station électrique endommagée pendant la vague de frappes contre les installations énergétiques ukrainiennes tout au long de l'hiver. Selon le compte Telegram de la présidence, ce déplacement était axé sur la reconstruction dans la région de Kherson et le chef de l'État y a présidé une réunion sur le sujet. La Russie a occupé dès après le début de son invasion en février 2022 une large partie de la région de Kherson, dont sa capitale éponyme. Une contre-offensive ukrainienne a cependant forcé les troupes russes à se retirer de la partie nord et à se replier en novembre dernier de l'autre côté du Dniepr, le grand fleuve local. Un revers humiliant pour le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine ayant revendiqué l'annexion de toute la région quelques semaines plus tôt. Désormais, la zone libérée, une région agricole clé pour l'Ukraine, et en particulier la ville de Kherson sont quotidiennement la cible de frappes russes. Mercredi, M. Zelensky s'était rendu près du front dans les environs de Bakhmout, l'épicentre depuis des mois des combats dans l'est, puis dans la région de Kharkiv, dans le nord-est. (Belga)