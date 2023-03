Israël: nouvelles manifestations, le ministre de la Défense va s'exprimer

Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté jeudi contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, au cours d'une nouvelle journée de mobilisation émaillée de heurts entre manifestants et policiers.

Dans ce contexte tendu, le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui a demandé plusieurs fois à la coalition au pouvoir de faire une pause dans le processus législatif pour permettre des négociations avec l'opposition sur la réforme, a annoncé qu'il s'adresserait aux Israéliens jeudi soir.

Son allocution est attendue pour 19h00 (17h00 GMT), selon des médias israéliens. Elle doit être suivie d'une "déclaration importante" du Premier ministre Benjamin Netanyahu à 20h00 (18h00 GMT), selon le bureau du chef du gouvernement.

A Tel-Aviv, une dizaine de manifestants ont été arrêtés pour atteinte à l'ordre public selon la police. Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour disperser la foule qui avait bloqué le périphérique de la ville, selon une journaliste de l'AFP sur place.

"Ayalon [la principale autoroute urbaine de la métropole, NDLR] n'a jamais été autant bloquée, [les manifestants] ont réussi à la bloquer dans les deux sens, plusieurs fois, pendant des périodes beaucoup plus longues que précédemment", s'est félicité Nadav Golander, 37 ans, qui travaille dans la publicité.

"Si le vote sur la [composition de la commission chargée de la] désignation des juges passe la semaine prochaine [au Parlement], c'est le début de la dictature", a-t-il ajouté.

Le texte, un des éléments centraux de la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, qui vise à renforcer le pouvoir des politiques dans la désignation des juges, a déjà été adopté en première lecture au Parlement.

- "Pas dans mon pays" -

Noam Tal Goren, une serveuse de 22 ans, se dit elle aussi inquiète pour la démocratie israélienne.

"Les lois qu'ils essayent de passer, les changements dans le système judiciaire, les changements dans les lois fondamentales, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, pas dans mon pays, un pays démocratique", dit-elle à l'AFP en marge de la manifestation de Tel-Aviv.

Plusieurs milliers de personnes se sont aussi rassemblées à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre, selon des chiffres des médias israéliens.

La police ne fournit pas d'estimations du nombre de manifestants.

D'autres rassemblements, de moindre importance, se sont tenus à Haïfa, dans le nord du pays, et à Beer Sheva (sud).

La journée de jeudi avait été baptisée "journée de paralysie nationale" par les organisateurs des manifestations qui se succèdent chaque semaine depuis la présentation par le ministre de la Justice Yariv Levin d'un projet de réforme qui divise le pays.

La réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, elle met en péril le caractère démocratique de l'Etat d'Israël.

M. Netanyahu et ses alliés d'extrême-droite et ultra-orthodoxes estiment quant à eux la réforme nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu'ils jugent politisée.