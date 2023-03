Le bourgmestre de Blegny Marc Bolland démissionne après 20 ans à cette fonction

Marc Bolland, qui vient de passer le cap des 60 ans, quitte ainsi la place de bourgmestre qu'il occupait depuis vingt ans au profit de son second, Arnaud Garsou (PS), actuel premier échevin, et présent au collège depuis 2006. Il démissionnera aussi de son poste de conseiller communal, ce qui va entraîner certains changements dans la composition tant du conseil que du collège. Christophe Renery (PS), actuellement conseiller communal, deviendra échevin. La place vacante de conseiller communal sera, elle, occupée par le premier suppléant disponible Paul Castro (PS). La séance de ce conseil communal très attendue se déroulera à 18h00, à la salle Fricaud Delhez située rue de la Station, et sera suivie d'une soirée de départ ouverte à tous à Blegny-Mine. Les attributions seront, elles, actées lors du premier collège communal qui aura lieu lundi prochain. (Belga)