Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez va rencontrer Xi Jinping à Pékin

"Je pense qu'il est important de connaître sa position sur la paix en Ukraine" et de rappeler au président chinois "que ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui doivent établir les conditions" nécessaires pour entamer "un dialogue pour la paix", a déclaré M. Sánchez à des journalistes à Bruxelles où il participe à un sommet européen. Le dirigeant socialiste a aussi souligné qu'une "paix stable et durable" entre les deux pays ne pourra être garantie que par "le respect de l'intégrité territoriale (de l'Ukraine) qui a été violée par la Russie". Pedro Sanchez sera seulement le deuxième dirigeant d'un pays de l'UE à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie de Covid 19, il y a plus de trois ans, après le chancelier allemand Olaf Scholz en novembre. Selon un communiqué du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez se rendra à Pékin après avoir participé au Forum de Boao pour l'Asie (BFA), sur l'île de Hainan, l'ensemble de cette tournée en Chine devant avoir lieu les 30 et 31 mars. Comme l'UE, l'Espagne a apporté un soutien total à l'Ukraine. Madrid a ainsi envoyé des armes à Kiev depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an, et doit encore lui livrer prochainement dix chars Leopard. L'Espagne accueille également sur son territoire des militaires ukrainiens pour les former à l'usage de ces tanks. En février, la Chine a proposé un plan de paix en 12 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine. (Belga)