Les Iraniennes autorisées dans un stade pour suivre un match contre la Russie

En mars de l'année dernière, même si les femmes ont été autorisées à acheter des billets pour un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Liban, elles se sont vu refuser l'entrée au stade Imam Reza dans la ville de Machhad (nord-est), en raison de ce que certains responsables ont qualifié de "mauvaise gestion" à l'époque. En janvier 2022, cependant, les femmes avaient été autorisées à assister à un match international pour la première fois en près de trois ans, pour une rencontre de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irak. Le match intervient dans le contexte de la contestation ayant débuté après la mort, le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après avoir été arrêtée par la police des moeurs, qui l'accusait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres ont été arrêtées pour avoir participé aux manifestations. Depuis plus de 40 ans, la République islamique interdit généralement aux spectatrices d'assister à des matches de football. Les religieux, qui jouent un rôle majeur dans la prise de décision, soutiennent que les femmes doivent être protégées de l'atmosphère masculine et de la vue des hommes en tenue de sport, dont le corps est donc partiellement visible. La Fédération internationale de football (Fifa) avait ordonné à l'Iran en septembre 2019 d'autoriser l'accès des femmes aux stades sans restriction, après la mort d'une supportrice qui s'était immolée par le feu de peur d'être emprisonnée pour avoir tenté d'assister à un match. (Belga)