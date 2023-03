Les syndicats au Conseil d'État contre les conditions d'accès à un crédit-temps

(Belga) Les syndicats ainsi que l'ASBL Vie Féminine et Femma, son pendant flamand, se sont adressés au Conseil d'État pour contester les nouvelles règles en matière de crédit-temps, annonce jeudi l'ACV dans son magazine Visie, dédié à ses membres. Le syndicat chrétien pointe une discrimination, estimant qu'il n'est pas possible qu'un groupe de travailleurs ait accès au crédit-temps et que d'autres en soient exclus.