Plus de 6.000 fraudes au domicile constatées par l'ONEM en 2022

"Pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement. Le contrôle s'effectue via une attestation de résidence envoyée par l'Onem à l'allocataire, qui doit se présenter en personne à son administration au plus tard le 8e jour qui suit l'envoi du document", explique Anne-Lise Roty, inspectrice sociale à l'Onem. À défaut, il voit son indemnisation suspendue jusqu'à la veille de la date à laquelle son attestation de résidence a été validée. "Outre cette procédure, le service d'inspection de l'Onem peut être amené à effectuer des enquêtes initiées sur la base, par exemple, de signalements ou de dénonciations ou de constats effectués par la police des aéroports et transmis par l'intermédiaire de l'auditorat du travail", précise-t-elle. En 2022, l'Onem a reçu 1.297 signalements d'une susceptible fraude sociale dont 392 signalements relatifs à la fraude domiciliaire. (Belga)