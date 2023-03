Pourparlers entre Ryad et Damas pour une reprise des services consulaires

M. Assad était isolé sur le plan diplomatique depuis la répression en 2011 d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre. Depuis le séisme en Syrie le 6 février, des pays arabes ont intensifié leurs contacts et envoyé de l'aide à Damas. "Des discussions sont en cours entre les responsables du royaume et leurs homologues en Syrie sur une reprise des services consulaires" entre les deux pays, a indiqué jeudi soir la chaîne Al-Ekhbariya, citant un responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères. Cette annonce survient environ deux semaines après celle du rétablissement des liens entre les deux puissances rivales du Moyen-Orient: l'Iran, grand allié de Damas, et l'Arabie saoudite, qui avaient rompu leurs liens diplomatiques en 2016. Le royaume saoudien avait rompu ses relations en 2012 avec la Syrie où il a soutenu des rebelles au début de la guerre. Mais depuis le séisme du 6 février, Ryad a envoyé de l'aide en Syrie aux populations sinistrées, à la fois dans les zones sous contrôle gouvernemental et dans les zones rebelles. Ryad avait évité jusqu'à présent tout contact direct avec le gouvernement de Bachar al-Assad, préférant se coordonner avec le Croissant-Rouge syrien pour la distribution de l'aide destinée aux zones sous contrôle de Damas. (Belga)