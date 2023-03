Qualifications Euro 2024 - L'Angleterre s'impose 1-2 en Italie grâce à Kane, meilleur buteur anglais de l'histoire

La première occasion a été pour les Italiens avec Giovanni Di Lorenzo, qui a raté sa reprise de volée sur un centre de Domenico Berardi au point de penalty (3e). Mais les Anglais se sont mis en route et Gianluigi Donnarumma a dévié de justesse un tir de Jude Bellingham (12e). Par contre, le gardien italien s'est montré moins réactif lorsque, sur corner, Bukayo Saka a trouvé Kane dont le tir a été repoussé par Leonardo Spinazzola et sur le rebond, Rice a catapulté le ballon au fond (12e, 0-1). L'Italie a accusé un peu le coup et sur un penalty pour une faute de main de Di Lorenzo, Kane est devenu le meilleur buteur de l'Angleterre avec 54 buts (44e, 0-2). A la reprise, les Italiens ont fait preuve de plus de rigueur et sur un service de Lorenzo Pellegrini, Retegui, l'attaquant prêté par Boca Juniors au Club Tigre, a marqué son premier but (56e, 1-2). Plus tranchants, les Italiens ont fait le siège aux abords de la surface adverse. Repliés en nombre, les Anglais ont tenu bon malgré l'exclusion de Luke Shaw (80e), infligeant un premier revers à domicile aux Italiens depuis 1961. Dans l'autre match du groupe, la Macédoine du Nord a pris le meilleur 2-1 sur Malte. Averti (63e), Teddy Teuma, le capitaine de l'Union, a quitté la pelouse à la 84e. (Belga)